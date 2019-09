One Piece: Pirate Warriors 4: Abenteuer in Wano Kuni und zwei weitere Charaktere enthüllt - 4Players.de

"Zorro: Der unbezwingbare Schwertkämpfer und Meister des Drei-Schwerter-Stils wird sich der Truppe anschließen. Er war das erste Mitglied der Strohhut-Bande und wird ohne Zweifel seinen Teil zu den Kämpfen im Wano Kuni beitragen.

Carrot: Sie ist eine geborene Kämpferin, ein Mitglied des Mink-Stamms und wird eine Größe sein, mit der man auf jedem Schlachtfeld rechnen muss. Als Mink kann sie auch auf die mysteriöse Kraft der 'Su-Long'-Form zurückgreifen. Wenn sie den Vollmond sieht, werden ihre Urinstinkte geweckt und Carrot verwandelt sich."

Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC) Screenshot - One Piece: Pirate Warriors 4 (PC)

Bandai Namco Entertainment hat bestätigt, dass in One Piece: Pirate Warriors 4 auch der neueste Handlungsstrang der One-Piece-Serie enthalten sein wird. Da aber die "Wano-Kuni-Story" noch nicht abgeschlossen ist, wird das Spiel das Abenteuer in Wano Kuni auf seine ganz eigene Art und Weise zu Ende bringen. In diesem Abschnitt von One Piece: Pirate Warriors 4 sollen die Strohhüte einer großen Bedrohung gegenüberstehen.Zusätzlich wurden zwei zusätzliche, spielbare Charaktere bestätigt: Zorro und Carrot.Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Wano Countr Trailer