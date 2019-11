One Piece Pirate Warriors 4: Wird Ende März 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Der Veröffentlichungstermin steht fest: One Piece Pirate Warriors 4 wird am 27. März 2020 für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Wie bereits angekündigt, wird das Spiel ein alternatives Ende beinhalten, da die Manga-Reihe noch nicht abgeschlossen ist. Vorbesteller erhalten zwei Ingame-Outfits sowie früheren Zugang zu den Vinsmoke-Brüdern (Ichiji, Niji, Yonji) als Bonus.Das Spiel wird ebenfalls als Kaido-Edition bei ausgewählten Händlern und im Bandai Namco Store erhältlich sein. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Diese Edition wird neben dem Spiel auch ein Diorama (Aufeinandertreffen von Ruffy und Kaido) beinhalten. Als Day-One-Bonus gibt es vier "Wa no Kuni"-Outfits: Luffytaro (Ruffy), Zorojuro (Zorro), Soba Mask (Sanji) und Onami (Nami).Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer