One Piece: Pirate Warriors 4: Ruffy zeigt im Trailer seine Kampffertigkeiten - 4Players.de

Natürlich wird auch Ruffy in One Piece: Pirate Warriors 4 spielbar sein. Seine Kampffertigkeiten stellt er im folgenden Video unter Beweis. Das Anime-Musou-Actionspiel von Bandai Namco Entertainment und Omega Force erscheint am 27. März 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Ruffy Character TrailerDas Spiel selbst wird vom Hersteller folgendermaßen beschrieben: "Die Piraten sind zurück und mit ihnen eine noch imposantere Story, neue Gebiete und noch abgefahrenere Moves in One Piece Pirate Warriors 4. Begleite Ruffy und die Strohhutpiraten vom Beginn ihrer Reise an auf verschiedene Inseln, in der Hoffnung, den größten Schatz der Welt zu finden - das One Piece. Spiele auf einigen der außergewöhnlichsten Inseln und Gebieten der Geschichte von One Piece und stelle dich berühmten und berüchtigten Feinden. Wähle aus deinen Lieblingscharakteren und bekämpfe eine unermessliche Anzahl an Gegnern in unvergesslichen Momenten aus dem One-Piece-Anime. Entwickelt von den Meistern des Musou-Genres, Koei Tecmo Games, verbindet One Piece Pirate Warriors 4 das aufregende Niedermähen von Horden an Gegnern mit den lebhaften Charakteren der One-Piece-Serie. Brich auf zu einem neuen Piratenabenteuer!"