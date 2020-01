One Piece: Pirate Warriors 4: Bekommt offenbar vier Mehrspieler-Modi

Vier gewinnt - das gilt auch beim Action-Adventure One Piece: Pirate Warriors 4 Dualshockers.com berichtet unter Bezugnahme auf einen japanischen Leak , der "vermutlich" aus dem aktuellen Monatsmagazin V-Jump stammt, dass das Action-Adventure vier Online-Modi bekommt.Das Magazin erwähnt, dass man diese "mit seinen Freunden" spielen könne. Ob auch Matchmaking mit Fremden angedacht ist, wird nicht erwähnt. Im "Giant Boss Battle" kooperieren vier Spieler im Kampf gegen einen riesigen Obermotz wie Kaido. In “Joint Bounty Battles” müssen vier Spieler gemeinsam überleben und kämpfen, um ihr eigenes Kopfgeld zu erhöhen. “Timed Defense Battle” dreht sich um die Verteidigung eines Territoriums auf Zeit. In “Territory Battle” kämpfen drei Teams von jeweils vier Spielern in einem Territoriums-Kampf gegeneinander: Das Team mit dem größten Territorium gewinnt schließlich.Das Anime-Musou-Actionspiel von Bandai Namco Entertainment und Omega Force erscheint am 27. März 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Ruffy Character Trailer