One Piece: Pirate Warriors 4: Trailer stimmt auf den Verkaufsstart ein

Zur Einstimmung auf die Veröffentlichung von One Piece: Pirate Warriors 4 hat Bandai Namco Entertainment Europe den Trailer zum Verkaufsstart veröffentlicht. Das Anime-Musou-Actionspiel mit mehr als 40 spielbaren Charakteren wird am 27. März 2020 für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Einige Charaktere sind zum ersten Mal in der Pirate-Warriors-Reihe spielbar, wie zum Beispiel Katakuri, Big Mom oder Kaido. Darüber hinaus versprechen die Entwickler mehr als 100 Nebenquests und viele weitere Aufgaben nach dem Ende des Story-Modus.Letztes aktuelles Video: Launch TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Die Piraten sind zurück und mit ihnen eine noch imposantere Story, neue Gebiete und noch abgefahrenere Moves in One Piece: Pirate Warriors 4. Begleite Ruffy und die Strohhutpiraten vom Beginn ihrer Reise an auf verschiedene Inseln, in der Hoffnung, den größten Schatz der Welt zu finden - das One Piece. Spiele auf einigen der außergewöhnlichsten Inseln und Gebieten der Geschichte von One Piece und stelle dich berühmten und berüchtigten Feinden. Wähle aus deinen Lieblingscharakteren und bekämpfe eine unermessliche Anzahl an Gegnern in unvergesslichen Momenten aus dem One-Piece-Anime. Entwickelt von den Meistern des Musou-Genres, Koei Tecmo Games, verbindet One Piece: Pirate Warriors 4 das aufregende Niedermähen von Horden an Gegnern mit den lebhaften Charakteren der One-Piece-Serie. Brich auf zu einem neuen Piratenabenteuer!"