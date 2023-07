One Piece: Pirate Warriors 4: Kommender Charakter-DLC lässt euch mit Ruffys mächtigem Gear 5 wüten

One Piece: Pirate Warriors 4 – Lasst die Trommeln der Befreiung erklingen

Obwohlnun schon dreieinhalb Jahre auf dem Buckel hat, überraschte Publisher Bandai Namco jüngst mit der Ankündigung neuer Charaktere.Gestern Abend enthüllte man nun auch, wer sich zu dem ohnehin schon beachtlichen Roster dazugesellt: Der insgesamt neun neue Kämpfer enthaltendebringt Ruffy in seinem Onigashima Battle Outfit ins Spiel und damit natürlich auch die Verwandlung, bei der gerade jeder One Piece-Fan auf die lang ersehnte Anime-Umsetzung wartet:Manga-Leser haben Ruffys neuestes und wohlnatürlich schon Ende März 2022 in Kapitel 1044 zu Gesicht bekommen, für Anime-Zuschauer ist es am 6. August so weit. Spieler von One Piece: Pirate Warriors 4 dürfen dann imselbst Hand anlegen, Gear 5 in Aktion erleben und die neuen Fähigkeiten vom zukünftigen König der Piraten gegen massenweise Marinesoldaten und feindliche Crewmitglieder ausprobieren.Obwohl Gear 5 von offizieller Seite beworben wird, als hätte die Enthüllung im Anime längst stattgefunden, breitet man über dienoch einen Mantel des Schweigens. Auch der Trailer zum zweiten Charakter Pass für One Piece: Pirate Warriors 4 verrät nicht, was der weißhaarige Strohhut drauf hat, weshalb wir uns an dieser Stelle natürlich ebenfalls zurückhalten.Genau wie der erste Charakter Pass wird auch die zweite Runde in drei Etappen erscheinen, die jeweils drei Kämpfer für euch bereit halten. Los geht es im September mit Onigashima Battle Ruffy und Gear 5 sowie zwei weiteren noch unbekannten Figuren, während man für die zweite Rutsche via Scherenschnittund für die dritte denenthüllt hat. Bis es losgeht, dauert es also noch eine Weile, Vorbesteller werden aber mit dem Onigashima Battle-Kostüm für Trafalgar Law belohnt.Ein Preis für den zweiten Charakter Pass ist derweil noch nicht bekannt, man wird sich aber wohl am Ersten Orientieren, der mitzu Buche schlug. Wer One Piece: Pirate Warriors 4 bislang noch nicht gekauft hat, dies anlässlich der frohen Kunde nun aber nachholen will:ist die Piratenklopperei gerade