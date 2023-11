One Piece: Pirate Warriors 4: Nächster DLC-Charakter enthüllt: Freut euch auf die Tochter von Shanks

One Piece Pirate Warriors 4 – Vorhang auf für die Tochter von Shanks

Völlig überraschend holten Bandai Namco und Koei Tecmoim Juli über drei Jahre nach dem ursprünglichen Release wieder aus dem Regal und kündigten neue DLC-Kämpfer an.Nachdem die insgesamt vierte Rutsche,, durch ist, folgt nun die nächste, und die wird von einem ganz besonders funkelnden Star der One Piece-Welt angeführt., Nutzerin der Gesangsfrucht und, feiert in Kürze ihr Debüt in der Anime-Massenklopperei und schon jetzt in einem ersten Trailer.Wie schon beim damaligen Trailer zu Ruffys Gear 5-Auftritt hält man sich auch bei Utas Fähigkeiten in One Piece: Pirate Warriors 4 noch zurück. In dem 30-sekündigen Werbevideo zeigt diesich in ihrem normalen Bühnenoutfit sowie der goldenen Rüstung samt Schild und Speer, die Fans natürlich aus dem Filmkennen, indem Uta ihren ersten Auftritt hatte.Wie sie damit durch Horden von Marinesoldaten oder Piraten pflügt, zeigt der Trailer noch nicht, ebenso wenig, wie die. Die bringt aber tatsächlich auch neue Musik ins Spiel:abzüglich Binkusuno Sake werden für Käufer der neuen DLC-Fighterin in Pirate Warriors 4 zu hören sein. Freut euch also auf New Genesis, I'm invincible, Backlight, Fleeting Lullaby, Tot Musica, The World’s Continuation und Where the Wind blows.Wann sich Uta für ihr großes Konzert in One Piece: Pirate Warriors 4 bereit macht, steht aktuell noch nicht fest – bis zur Veröffentlichung müssen schließlich nochder fünften DLC-Welle enthüllt werden. Die sechste Welle wird dann laut gezeigter Silhouette vomangeführt. In der Zwischenzeit lohnt für Anime-Fans eventuell, das erstmals eineim Gepäck hat.