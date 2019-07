Story of Seasons: Friends of Mineral Town: Remake von Harvest Moon: Friends of Mineral Town für Switch - 4Players.de

Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch)

Marvelous Europe hat die Veröffentlichung von Story of Seasons: Friends of Mineral Town in Europa (und Australien) auf Nintendo Switch bestätigt. Für die US-Veröffentlichung ist XSEED Games verantwortlich. Die Lebenssimulation ist ein Remake von Harvest Moon: Friends of Mineral Town, das 2003 auf dem Game Boy Advance erschien. In der friedlichen Umgebung werden die Spieler Getreide anbauen, sich um Tiere kümmern und Beziehungen zu den Dorfbewohnern aufbauen können.Das Spiel wird ab dem 17. Oktober 2019 in Japan erhältlich sein. Die Termine für Europa und Nordamerika sollen zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung