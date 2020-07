Story of Seasons: Friends of Mineral Town: Neuauflage des Bauernhofabenteuers auf PC und Switch gestartet

Aktualisierung vom 15. Juli 2020, 08:10 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. Juli 2020, 14:49 Uhr:

Einen der beliebtesten Ableger von STORY OF SEASONS wiederentdecken: Das Remake für Nintendo Switch bewahrt das fesselnde Gameplay, die farbenfrohen Charaktere und den ländlichen Charme des originalen Game Boy Advance-Klassikers von 2003. Begleitet von butterweicher HD-Grafik und einer liebevollen Neugestaltung des ikonischen Schauplatzes, werden sich sowohl Serienkenner als auch Neulinge schnell vom lieblichen Treiben in Mineralstadt verzaubert fühlen.

Ein einfaches Leben in Mineralstadt führen: Um der Farm ihres Großvaters neues Leben einzuhauchen und sich den Lebensunterhalt zu verdienen, machen sich Spieler die Kräfte der Natur zunutze, hegen ihre Pflanzen und ziehen Nutztiere groß. Mit mehr als 20 verschiedenen Nutzpflanzen, einer Vielzahl an Tieren - von Alpakas bis hin zu Angorakaninchen -, wechselnden Jahreszeiten und neuen Fertigkeiten gleicht kein Tag dem anderen.

Freundschaften mit den Dorfbewohnern schließen: Mineralstadt beherbergt eine Fülle freundlicher Gesichter, die den Spielern dabei helfen, sich in ihrer neuen Heimatstadt einzuleben. In ihrem Alltag lernen Spieler die Dorfbewohner kennen und erfahren deren einzigartigen Geschichten - und vielleicht finden sie sogar die große Liebe!

Reichlich Aktivitäten für freie Tage: Spannende Rennen auf dem Sattel eines Pferdes, die Jagd nach der beeindruckendsten Forelle und das Präsentieren der kulinarischen Kreativität sind nur einige der vielen Festivitäten im gefüllten Kalender, dank derer es nie langweilig in Mineralstadt wird. Wer es eher ruhiger haben möchte, kann in der örtlichen heißen Quelle entspannen, die Tiefen der Minen erforschen oder die saisonalen Geheimnisse der Stadt erkunden.

Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) Screenshot - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch)

Inzwischen haben Marvelous und XSEED Games Story of Seasons: Friends of Mineral Town auch für PC veröffentlicht. Auf Steam kostet der Download wie auf Switch 49,99 Euro. Die DLC-Preise sind ebenfalls identisch. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 137 Reviews positiv).

Marvelous veröffentlicht das neuaufgelegte Bauernhofabenteuer Story of Seasons: Friends of Mineral Town am heutigen 10. Juli 2020 für Nintendo Switch und am 14. Juli für PC. Die Switch-Fassung ist sowohl als Download via eShop als auch als Boxversion im Handel erhältich und kostet 49,99 Euro. Die PC-Version kann für den gleichen Preis auf Steam vorbestellt werden. Darüber hinaus können diverse Tierkostüme (Kuh, Huhn, Hund, Schaf) als DLC für jeweils 1,99 Euro dazugekauft werden.Spielbeschreibung desHerstellers: "STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town ist ein komplettes Remake der 2003 veröffentlichten Farming-Simulation FRIENDS OF MINERAL TOWN für Game Boy Advance. Das Spiel führt Fans der Reihe zurück in die charmante Welt von Mineralstadt und stellt diese gleichzeitig einer neuen Generation von Farmern vor. In dieser friedlichen Szenerie ist es die Aufgabe der Spieler, allerlei Pflanzen zu kultivieren, für ihre Tiere zu sorgen und Beziehungen mit den Dorfbewohnern aufzubauen."Als Key-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer