Story of Seasons: Friends of Mineral Town: Umsetzungen des Remakes für PS4 und Xbox One in Arbeit

Marvelous Europe Limited hat bekanntgegeben, dass Story of Seasons: Friends of Mineral Town ab 24,00€ bei kaufen ) - also ein HD-Remake des Game-Boy-Advance-Spiels Harvest Moon: Friends of Mineral Town - im Herbst 2021 auch noch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. Geplant sind ein Release in physischer Form sowie als Download."Das im Juli 2020 für Nintendo Switch erschienene STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town bot den Fans des 2003 für Game Boy Advance veröffentlichten Harvest Moon: Friends of Mineral Town moderne Grafiken, verbesserte Steuerungen sowie tiefere Interaktionen mit den Charakteren im Spiel.Die PlayStation 4- und Xbox One-Version von STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town wird alle Gameplay-Elemente der ursprünglichen Nintendo Switch-Veröffentlichung enthalten, einschließlich der Textlokalisierung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.(...)STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town ist ein komplettes Remake der 2003 veröffentlichten Farming-Simulation FRIENDS OF MINERAL TOWN für Nintendo Game Boy Advance. Das Spiel führt Fans der Reihe zurück in die charmante Welt von Mineralstadt und stellt diese gleichzeitig einer neuen Generation von Farmern vor. In dieser friedlichen Szenerie obliegt es den Spielern, allerlei Pflanzen zu kultivieren, für ihre Tiere zu sorgen und Beziehungen mit den Dorfbewohnern aufzubauen.STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town wird in Europa und Australien von Marvelous Europe Limited herausgegeben und im Herbst 2021 physisch sowie digital für die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Dieses Spiel wurde mit PEGI 12 und USK 0."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer