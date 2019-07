GAMEVENTION: Neues Festival rund um eSports und Fan-Kultur startet im November in Hamburg - 4Players.de

eSportler, Let’s-Player und Cosplayer sollen das Event zu einem neuen Szene-Treffpunkt mit vielen Highlights machen. Mit dabei sind beispielsweise Europas "HyperX eSports Truck" und zahlreiche erfolgreiche eSports-Teams:

"Mit der GAMEVENTION in den Hamburger Messehallen, vom 22. bis 24. November 2019 möchten die Veranstalter einen Ort der Begegnungen schaffen. Denn gegenüber klassischen Games-Messen, auf denen Produktneuheiten präsentiert werden, stehen bei der GAMEVENTION die Communities der Spielerinnen und Spieler im Mittelpunkt. Der Kartenvorverkauf startet ab August 2019 auf www.gamevention.de . Das Tages-Ticket wird für 22Euro angeboten, das Wochenend-Ticket für beide Festival-Tage kostet 32 Euro. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich.Die Gaming Area lädt zum Spielen und Mitmachen ein. Dabei dürfen sich die Fans auf bekannte Blockbuster, sowie neueste Indie-Games freuen. Es kann nach Herzenslust gespielt werden – ohne lange Wartezeiten an den verschiedenen Spielstationen. Ein buntes Bühnenprogramm mit Showacts und Diskussionsrunden und die "Streaming-Corner" laden zum Verweilen ein. Besucher, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen, haben zudem die Gelegenheit, potenzielle Arbeitgeber zu treffen. Laut wird es sicher auch in der eSportsArea, dem „Kolosseum“ auf der GAMEVENTION. Bühne für die Wettkämpfe ist derHyperX eSports Truck. Der 20 Meter lange US-Truck ist gespickt mit modernster Technik. Unter anderem einer Kommentatoren-Kabine und einem eigens entworfenen Regie-Raum für Live-Übertragungen. Auf der 55Quadratmeter großen Bühne finden bis zu24 Spielstationen und XXL-Monitore Platz. Hier treten professionelle eSportler aus aller Welt gegeneinander an. Ergänzt wird die eSports Area um einen Expo-Bereichund Coaching-Angeboten für die Besucher. Bunt und vielfältig wird auch die Culture Area. Hier treffen sich Cosplayer auf dem Catwalk und zum großen Contest. Manga-Künstler und Kreativeladen ein zu Workshops und Influencer bitten die Szene zum Meet & Greet. Historisch wird es ebenfalls spannend: Eine Retrozeitreise entführt in die Anfänge des Gaming.Vorgelagert zur GAMEVENTION findet am Freitag, dem 22. November 2019 der Business-Tag für Fachbesucherstatt. Details zum Programm werden in Kürze veröffentlicht.Hamburg zählt mit rund 200 Unternehmen der Games-Branche zu den Hotspots der Spieleindustrie in Deutschland. In der Metropolregion Hamburg leben 5,3 Millionen Einwohner. Doch eine nennenswerte Veranstaltung für Spiele-Fans gibt es bislang nicht. Diese Lücke schließt nun die GAMEVENTION"