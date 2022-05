Gamevention: Spielefestival findet 2022 in Neumünster statt

Es gibt in Deutschland nicht nur die gamescom : Die Gamevention ist umgezogen - von Hamburg nach Schleswig-Holstein. Die Premiere in Neumünster steht schon bald an. Wir verraten, was dort abgeht.An zwei Tagen im November 2019 strömten gut 10.000 Menschen auf das norddeutsche Spielefestival Gamevention. Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause findet die Spieleschau in diesem Jahr wieder statt – allerdings nicht länger in der Hansestadt, sondern ein paar Kilometer weiter nördlich in Neumünster.Was in den Holstenhallen vom 1. bis 3. Juli abgeht? "Ein Multiversum an Möglichkeiten für Dein Entertainment und Deinen Kopf" sagen die Veranstalter. Geht das auch konkreter? Klar. Natürlich sollen Video- und Computerspiele sowie eSports im Fokus stehen, als Aussteller sind bereits Wargaming, Assemble Entertainment, Handy Games, THQ Nordic sowie Piranha Bytes im Boot. Darüber hinaus finden die Landesmeisterschaften des E-Sport-Verbands Schleswig-Holstein dort stand - in FIFA 22 Rocket League sowie League of Legends Abseits der digitalen Unterhaltung gibt es Informationsstände von IHK, Polizei & Co, dazu einen großen Nerd-Bereich mit Comics, Mangas, Merchandise und Cosplay-Bühne. Das Programm wird abgerundet von einem Campingplatz, einem Mittelalter- und Fantasy-Markt sowie einem überraschend prominent besetzten Musik-Festival. Vor allem Fans von Mittelalter-Rock dürften sich über Schandmaul, Faun, Vogelfrey & Co. freuen.Die Ticketpreise fallen mit 39 bis 49 für jeden der drei Tage bzw. 99 Euro für das gesamte Festival nicht gerade günstig aus. Alle weiteren Infos sowie die Kosten fürs Camping sowie die VIP-Tickets findet ihr auf der offiziellen Übersichtsseite