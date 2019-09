Nintendo Switch Lite: Nintendo stellt die dedizierte Handheld-Konsole im Trailer vor - 4Players.de

Nintendo wird am 20. September 2019 die dedizierte Handheld-Konsole Nintendo Switch Lite als "kleinere Switch-Variante" veröffentlichen. Der Verkaufspreis wird 229,99 Euro betragen. Mit dem folgenden Trailer versucht der Hersteller die Mobilität des Geräts in mehr oder weniger sinnvollen Einsatzgebieten zu demonstrieren.Letztes aktuelles Video: Trailer Willkommen in der FamilieNintendo Switch Lite ist eine Konsole, die speziell auf das Spielen im Handheld-Modus ausgelegt ist. Das System wird in drei verschiedenen Farben erscheinen (Gelb, Grau, Türkis). Auf der Lite-Variante soll man alle Nintendo-Switch-Spiele nutzen können, die den Handheld-Modus unterstützen - bei manchen Spielen sind Einschränkungen möglich. TV-Modus via Docking-Station und Tisch-Modus werden nicht unterstützt. Der kapazitive Touchscreen-Bildschirm von Nintendo Switch Lite ist 5,5 Zoll groß (Auflösung 1280x720). Der LCD-Bildschirm der normalen Switch ist 6,2 Zoll groß. Die Lite-Version ist leicht kleiner als die aktuelle Switch im Handheld-Modus. 32 GB Systemspeicher sind verbaut. Etwa 6,2 GB des internen Speicherplatzes sind für das Betriebssystem reserviert. Ein Slot für Speicherkarten vom Typ microSD, microSDHC und microSDXC ist vorhanden. Die Akkukapazität beträgt 3570 mAh (Lithium-Ionen-Akku). Die Controller (mit D-Pad) sind fest verbaut und lassen sich nicht abnehmen. HD-Rumble wird nicht geboten.Weitere Einschränkungen: "Falls ein Spiel Joy-Con-Funktionen wie die HD-Vibration, die IR-Bewegungskamera oder die Joy-Con-Bewegungssteuerung verwendet, stehen einige Spielfunktionen beim Spielen auf Nintendo Switch Lite allein nicht zur Verfügung. Hierfür benötigst du Joy-Con-Controller (separat erhältlich). Spieler können Joy-Con-Controller (separat erhältlich) drahtlos mit Nintendo Switch Lite verbinden, um Titel zu spielen, die den Handheld-Modus nicht unterstützen. Dazu wird ein Gerät benötigt, über das die Joy-Con-Controller aufgeladen werden können, wie die Joy-Con-Aufladehalterung. Welche Spielmodi von welchen Spieletiteln unterstützt werden, erfährst du auf der Spieleverpackung oder im Nintendo eShop."