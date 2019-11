Nintendo Switch Lite: 1,95 Mio. Einheiten in den ersten zehn Tagen verkauft - 4Players.de

Zum Vergleich: Die Original-Switch verkaufte in den ersten elf Tagen 1,5 Mio. Einheiten. Insgesamt gingen bereits 18 Millionen Einheiten der Konsole über den Ladentisch, wenn man beide Modelle zusammenrechnet.Im Software-Bereich sind vor allem First-Party-Titel erfolgreich: In den ersten sechs Monaten stammten demnach 75% der Einnahmen von Nintendos eigenen Titeln (im letzten Geschäftsjahr, das am 31. März endete, waren es noch 84 Prozent). Am besten verkaufte sich The Legend of Zelda: Link's Awakening ( 3,1 Mio. Stück), Super Mario Maker 2 (3,9 Mio Stück) und Fire Emblem: Three Houses (2,29 Mio. Stück). Das operative Ergebnis des aktuellen Geschäfts-Halbjahrs ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 53,4 % gestiegen.Letztes aktuelles Video: Video-Test