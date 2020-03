Nintendo Switch Lite: Ab April auch im Farbton Koralle erhältlich

Diese korallenfarbige #NintendoSwitchLite ist ab 24.04. in Europa erhältlich! pic.twitter.com/4ZTCRFpiN0



Ab dem 24. April 2020 wird die Nintendo Switch Lite auch im im Farbton Koralle europaweit erhältlich sein, wie Nintendo bekannt gibt Dazu heißt es vom Hersteller: "Während in der Natur das winterliche Grau den Farben des Frühlings weicht, streift sich auch Nintendo Switch Lite ein schickes neues Gewand über: Am 24. April kommt das kompakte Leichtgewicht europaweit in der Farbe Koralle auf den Markt.Nintendo Switch Lite ist bisher in den Farben Gelb, Grau und Türkis erhältlich. Auch die neue korallenfarbene Version ist speziell auf Handheld-Spiel ausgelegt. Das macht es SpielerInnen besonders einfach, ihre Lieblingsspiele überall mitzunehmen."Letztes aktuelles Video: Video-Test