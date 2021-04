Der Herr der Ringe: Amazon Games stellt die Entwicklung aufgrund von Streitigkeiten mit Tencent ein

Amazon hat das "Der Herr der Ringe" Online-Rollenspiel laut einem Bericht von Bloomberg eingestellt. Das 2019 angekündigte "epische, immersive Abenteuer" in Mittelerde auf Basis der literarischen Vorlage von Tolkien wollte Amazon Games in Zusammenarbeit mit Athlon Games realisieren. Athlon Games gehörte vor zwei Jahren noch zu Leyou Technologies, bis Leyou im Dezember 2020 von Tencent übernommen wurde ( wir berichteten ). Bloomberg meldet, dass Vertragsstreitigkeiten zwischen Amazon und Tencent zu der Einstellung des Vorhabens geführt haben.In einer Erklärung von Amazon an Bloomberg wurden Streitigkeiten bei den Vertragsbedingungen bzw. den Konditionen als Grund für die Einstellung erwähnt. Der Publisher ist enttäuscht, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mit der Entwicklung fortfahren können. Die Mitarbeiter, die bei Amazon Games an dem Herr-der-Ringe-Spiel gewerkelt haben, sollen intern an anderen Titeln arbeiten.Die Bilanz der 2014 gegründeten Amazon Game Studios sieht ziemlich dürftig aus. Die Entwicklung von Breakaway wurde eingestellt. Crucible wurde nach der Veröffentlichung wieder in den Beta-Zustand zurückversetzt. Später wurde dann der Stecker gezogen. Das mehrfach verschobene Onlinespiel New World soll Ende August 2021 erscheinen. Über die vermeintlich chaotischen Zustände (planlose Führung ohne Verständnis für die Spiele-Entwicklung, Sexismus und "Bro Culture") bei Amazon Games ist schon in der Vergangenheit mehrfach berichtet worden.