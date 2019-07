Trine: Ultimate Collection: Trine-Bundle wird auch auf Switch erscheinen - 4Players.de

Trine 1-4

Trine Soundtrack (Download Code)

Artbook (Download Code)

Wendecover

Gedruckte Weltkarte von Trine 4

Publisher Modus gibt bekannt, dass aufgrund der "Vielzahl an Anfragen" die Trine: Ultimate Collection zeitgleich zur Veröffentlichung auf PC, PlayStation 4 und Xbox One auch auf Nintendo Switch erschienen wird. Ein konkreter Termin wurde aber nicht genannt.Das Trine-Bundle besteht aus den Titeln Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power und Trine 4: The Nightmare Prince - mit zusätzlichen Bonusinhalten in der physischen Version. Auch nicht näher ausgeführte Vorbesteller-Boni für Trine 4: The Nightmare Prince werden erwähnt.Die Trine: Ultimate Collection enthält in der Retail-Version (im Einzelhandel):Trine 4 wird durch das Programm "Kreatives Europa" der Europäischen Union gefördert.