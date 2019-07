Splinter Cell VR: Gerücht: VR-Spiele zu Splinter Cell und Assassin's Creed für Oculus-Plattformen in Arbeit - 4Players.de

Das Tech-Magazin Theinformation.com (via Dualshockers.com ) berichtet davon, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg höchstpersönlich die Verkaufszahlen seiner aktuellen VR-Headsets ankurbeln möchte: Auf seine Initiative hin sei es zur Entwicklung von insgesamt zwei neuen VR-Spielen zu den Marken Assassin's Creed und Splinter Cell gekommen - so das Gerücht aus einer anonymen Quelle.Ubisoft habe einen entsprechenden Exklusiv-Deal für die beiden Titel geschlossen. Mehr Details über die beiden frischen Spiele konnte die Quelle leider nicht in Erfahrung bringen. Bekannt sei nur, dass der Deal erst kürzlich geschlossen wurde. Falls etwas am Gerücht dran ist, dürfte sich die Entwicklung der schleichlastigen Action-Adventures also erst in einem frühen Stadium befinden. Plattformen wurden nicht genannt; Facebooks aktuelle Headsets sind Oculus Rift und neue Oculus Rift S (abwärtskompatibel) sowie das mobile autarke System Oculus Quest