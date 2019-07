Disintegration: Sci-Fi-Shooter angekündigt, Halo-Macher involviert - 4Players.de

Private Division und V1 Interactive haben mit Disintegration einen neuen Shooter angekündigt, der in einem Science-Fiction-Szenario angesiedelt sein soll. Es ist der Debüt-Titel des Studios, das im Jahr 2015 von Marcus Lehto gegründet wurde. Zuvor war er als Creative Director bei Bungie tätig und dort an der Erschaffung der Halo-Marke und des Master Chief maßgeblich beteiligt.Viel bekannt ist bisher jedoch nicht über das Projekt und auch der erste Ankündigungstrailer, der offenbar einen schwer bewaffneten Raumjäger zeigt, ist nicht sonderlich aussagekräftig. Auch Plattformen werden (noch) nicht genannt. Immerhin hat man schon einen Zeitraum für die Veröffentlichung angepeilt: Laut Angaben in der Pressemitteilung will Take-Two den Titel im Laufe des Geschäftsjahres 2021 auf den Markt bringen, das vom 1. April 2020 bis 31. März 2021 reicht. Mehr Informationen zu Disintegration will man auf der gamescom bekanntgeben."Es war sehr aufregend, nicht nur ein neues Spiel, sondern ein ganz neues Studio zu erschaffen", so Marcus Lehto, Präsident und Game Director von V1 Interactive. "Ich freue mich sehr darauf, die Arbeit meines großartigen Teams zu teilen. Wir können es kaum erwarten, dieses neue Spiel, an dem das Team gerade arbeitet, nächsten Monat erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer