Disintegration: SciFi-Shooter bekommt Echtzeit-Taktik-Elemente; Kampagne und Multiplayer geplant - 4Players.de

Nachdem menschliche Gehirne in Roboter verpflanzt wurden (Integration), entbrennt ein Krieg zwischen jenen, welche den neuen technischen Zustand als Zukunft der Menschheit etablieren wollen (die Rayonne) und ihren Gegnern. Die Rayonne jagen fortan die letzten verbliebenen Menschen, um sie entweder zur Integration zu zwingen oder zu exekutieren.



Der Spieler schlüpft in die Rolle von "Romer" - einem Integrierten, der gegen die Rayonne rebelliert und sich danach selbst auf der Flucht befindet. Das Ziel seines kleinen Widerstandsgrüppchens ist, eines Tages wieder menschlich zu werden.

Private Division und V1 Interactive hatten mit Disintegration im Juli einen neuen Shooter angekündigt, der in einem Science-Fiction-Szenario angesiedelt ist. Zum Auftakt der gamescom gab es nun endlich auch inhaltliche Details von der offiziellen Website : Der Spieler steuert ein schwer bewaffnetes "Gravcycle" und kommandiert gleichzeitig Truppen am Boden, was Echtzeittaktik-Elemente ins Spiel bringt.Der Titel soll im kommenden Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Sowohl eine Kampagne als auch ein Multiplayer-Part sind geplant - in Letzterem tritt man gegen andere Piloten und ihre Crews an. Die Geschichte versetzt den Spieler in die nahe Zukunft der Erde. Klimatische Extreme, Überbevölkerung, Nahrungsmittelknappheiten sowie eine globale Pandemie haben die Menschheit an den Rand der Ausrottung getrieben.Es handelt sich um den Debüt-Titel des Studios, das im Jahr 2015 von Marcus Lehto gegründet wurde. Zuvor war er als Creative Director bei Bungie tätig und dort an der Erschaffung der Halo-Marke und des Master Chief maßgeblich beteiligt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer