Disintegration: Termine für Beta(s) stehen fest

V1 Interactive und Private Division haben die Termine für die geplante Beta von Disintegration bekannt gegeben. Am 28. und 29. Januar startet man zunächst mit einer Closed Technical Beta für den Multiplayer-Modus auf PC, PS4 und Xbox One. Geplant ist nach aktuellem Stand jeweils ein Zugang ab 17 Uhr bis 8:59 Uhr des nächsten Tages.Vom 31. Januar bis 1. Februar gibt es anschließend eine offene Beta für den SciFi-Shooter, in der ebenfalls die Mehrspieler-Gefechte im Mittelpunkt stehen. Zwei der drei Modi können im Rahmen der Beta ausprobiert werden. Zudem stehen sieben verschiedene Truppen zur Verfügung.Die beiden Mehrspielermodi werden folgendermaßen beschrieben:"Im ersten Modus „Retrieval“ treten Spieler in zwei intensiven Runden gegeneinander an. Ein Team muss über seine Bodentruppen eine Ladung abliefern, während das andere Team für die Verteidigung sorgt. Im zweiten Modus „Control“ kämpfen zwei Teams um die Kontrolle mehrerer Eroberungspunkte. Die Spieler müssen dafür sorgen, dass ihre Bodentruppen überleben und in der Zone bleiben. Nur so können sie Punkte sammeln und das Match gewinnen."Disintegration soll noch in diesem Jahr erscheinen, hat aber noch keinen konkreten Releasetermin. Nach letzten Angaben peilen die Entwickler von V1 Interactive eine Veröffentlichung zwischen dem ersten und zweiten Quartal an.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer 2