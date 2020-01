Disintegration: Open Technical Beta: Offener Testlauf an diesem Wochenende

Heute Abend um 19:00 Uhr (MEZ) startet die "Open Technical Beta" für den Multiplayer von Disintegration auf PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One. Der Testlauf endet am 2. Februar um 08:59 Uhr. Zwei der drei Multiplayer-Modi, die beim Launch des Spiels verfügbar sein werden, können angetestet werden. Zudem stehen sieben verschiedene Truppen zur Verfügung ( Details ).Spieler, die an der Closed Beta teilgenommen haben, können mit der gleichen Anwendung die Open Beta spielen. Alternativ können die notwendigen Spieldaten von der entsprechenden digitalen Plattform (Steam, PlayStation Store und Xbox Games Store) runterladen werden.Die beiden Mehrspielermodi werden folgendermaßen beschrieben: "Im ersten Modus 'Retrieval' treten Spieler in zwei intensiven Runden gegeneinander an. Ein Team muss über seine Bodentruppen eine Ladung abliefern, während das andere Team für die Verteidigung sorgt. Im zweiten Modus 'Control' kämpfen zwei Teams um die Kontrolle mehrerer Eroberungspunkte. Die Spieler müssen dafür sorgen, dass ihre Bodentruppen überleben und in der Zone bleiben. Nur so können sie Punkte sammeln und das Match gewinnen."Disintegration soll noch in diesem Jahr erscheinen, hat aber noch keinen konkreten Releasetermin. Unsere Vorschau von der gamescom 2019 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer 2