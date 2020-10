Gibbous - A Cthulhu Adventure: Der kosmische Comedy-Horror erreicht die Switch

Über 60 handgemalte, detailreiche Umgebungen, inspiriert von transsilvanischer Architektur und Natur

Fließende traditionelle 2D-Animation mit einem Disney-ähnlichen Stil

Zwei Protagonisten und eine sprechende Kat... Okay, drei. Drei Protagonisten

Mehr als 70 vollständig synchronisierte, verrückte Charaktere

Besonderer Gastauftritt von Doug Cockle, Stimme von The Witcher

Enthält den authentischsten transsilvanischen Akzent in Spielen und generell Medien aller Zeiten

Über 4 Stunden langer Original-Soundtrack mit Live-Instrumenten

Eine lange cineastische Geschichte, die sich über Kontinente und mehr erstreckt

Humorvolle Momente, düstere Rahmenhandlung

Dynamische Beleuchtung, Echtzeitreflexionen und Wettersystem

Integriertes Hinweissystem, das hilft, wenn man nicht weiterkommt

Vollständig animierte Cartoon-Zwischensequenzen, die wichtige Handlungsstränge unterstreichen

Über 12.000 eingesprochene Dialogzeilen

Individuelle synchronisierte Antworten auf all die verrückten Kombinationen, die man sich nur vorstellen kann

Liebevoll entwickelt in der Nähe des Geburtsortes von Vlad dem Pfähler

Keine Verniedlichung oder Verspottung der Alten, sondern eine Lobpreisung ihrer dunklen Namen

Haben wir die sprechende Katze erwähnt?

Am 28. Oktober 2020 haben Stuck in the Attic ihr bereits für PC erschienenes und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertetes Horrorabenteuer Gibbous - A Cthulhu Adventure auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 3. November ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro). Auf GOG bekommt man das PC-Original aktuell sogar zum halben Preis. In der Spielbeschreibung heißt es: "Darkham, mit seinen schiefen Dächern, dunklen Gassen und einer geheimnisvollen Vergangenheit, war nie wirklich ein einladender Ort, aber heutzutage? Überall tauchen verrückte Kulte auf, und wieder einmal wird über das bösartigste Buch, das Necronomicon, geflüstert.Detective Don R. Ketype ist dabei, den mysteriösen bösen Wälzer zurückzuholen, aber der ahnungslose Bibliothekar Buzz Kerwan stolpert darüber und verwandelt seine Katze, Kitteh, versehentlich in einen wandelnden, sprechenden Gräuel. Vermenschlichung? Wohl eher eine ziemliche Verschlechterung.Gibbous ist ein komödiantisches kosmisches Horrorspiel - ein modernes Abenteuer, das klassisch inspiriert ist, mit wunderschöner HD-Grafik, detaillierten traditionellen Animationen und einer langen Geschichte, in der die drei Protagonisten um die Welt reisen und sich um sowohl kosmische als auch menschgemachte Gräuel, Voodoo und Dinge, die nicht sein sollten, kümmern müssen. Von Lovecraft Country bis Transsilvanien - sorge dafür, dass eine sehr zynische Katze aufhört zu reden."Als Key-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer