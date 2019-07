Aleste Branch: Shoot-em-up in Entwicklung - 4Players.de

Älteren Spielern und Arcade-Fans dürfte der Name Aleste noch ein Begriff sein - laut Gematsu.com dürfte sich die Serie bald mit einem neuen Titel zurückmelden. Wie das Magazin berichtet, hat Entwickler M2 den Namen des kommenden Spiels bekanntgegeben: Bei Aleste Branch dürfte es sich um ein klassisches Shoot-em-up handeln, wenn man einen Blick aufs aktuelle Programm des Entwicklers wirft.Genauere Details, Plattformen oder Termine sollen aber erst am 7. September auf einem Event in Akihabara verkündet werden. Bislang wurden lediglich Charakter-Zeichnungen der Pilotin Eeji Komatsu sowie ein schemenhaftes Bild ihres Schiffs veröffentlicht: