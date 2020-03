Plants vs. Zombies 3: Im Hochformat spielbar, 3D-Modelle, Social-Play, Änderungen und Soft-Launch

EA und PopCap haben die Pre-Alpha-Testphase von Plants vs. Zombies 3 abgeschlossen und beginnen schrittweise mit dem regionalen Soft-Launch des Spiels auf Android- und iOS-Geräten - zunächst auf den Philippinen. Weitere Länder werden im Laufe der Zeit folgen. Für die Teilnahme am Soft-Launch braucht man ein Android-Gerät (Galaxy S6 oder vergleichbar) mit KitKat (4.4) oder höher. Als Apple-Nutzer braucht ihr mindestens ein iPhone 6S oder besser mit iOS 13.1 oder höher.Auch in Plants vs. Zombies 3 wird auf das gewohnte Tower-Defense-Spielkonzept der Vorgänger gesetzt. Auf fünf Bahnen verteidigt man sein Anwesen gegen Zombiewellen. Die Entwickler versprechen neue Zombie-Bosse und die Möglichkeit, sich mit anderen Spielern zu vernetzen, um Saatgut zu tauschen, Strategien zu besprechen und um Preise zu wetteifern. Neben diesen Social-Play-Funktionen stehen schnellere Kämpfe und bessere Synergien für das Pflanzenteam auf der To-Do-Liste, wobei der altbekannte Rasenmäher als letzte Rettung pro Reihe entfernt wird. Außerdem wird man keine Sonnenblumen mehr auf dem Rasen anpflanzen müssen, um Ressourcen für die Pflanzenarmee zu bekommen. Konkreter wurden die Entwickler in der Hinsicht aber nicht. Stattdessen soll die Sonnenblume eine neue Rolle übernehmen.PvZ 3 wird im Hochformat (Porträtmodus) gespielt, um es Smartphone-freundlicher zu gestalten. "Im Hochformat könnt ihr das Spiel leichter mit einer Hand spielen und einfacher zwischen dem Spiel und anderen Apps wechseln", meinte Bruce Maclean (Executive Producer) in der Ankündigung . Im Gegensatz zu den Vorgängern wird diesmal auf 3D-Grafik setzen. "Zugleich wollten wir aber mehr Flexibilität und gestalterische Möglichkeiten für die Zukunft schaffen (- denn wir haben noch Pläne, liebe Leute!). Mit der neuen 3D-Grafik können wir jetzt noch detailliertere Charaktere kreieren. So kommt ihr durchgeknalltes Äußeres noch besser zur Geltung", erklärte der Produzent weiter.PvZ 3 wird prinzipiell kostenlos spielbar sein. Es wird aber optional die Möglichkeit geben, den Spielfortschritt mit Mikrotransaktionen zu beschleunigen. Inhalte für Plants vs. Zombies 2 sollen weiterhin entwickelt werden.Letztes aktuelles Video: Soft Launch Storefront Teaser