The Great Perhaps: Zeitreise-Adventure erscheint Mitte August - 4Players.de

Das Zeitreise-Adventure The Great Perhaps wird am 14. August auf Steam für PC, Mac und Linux erscheinen. In dem Science-Fiction-Titel von Caligari Games kehrt ein Astronaut auf die Erde zurück, die durch eine unbekannte Katastrophe verwüstet wurde. Der Astronaut kann zwischen zwei verschiedenen Zeitebenen (Prä- und Postapokalypse) wechseln und so den Ursachen des Desasters auf den Grund gehen."The Great Perhaps ist gleichzeitig prä- sowie postapokalyptisches Adventure, in dem ein Astronaut auf die Erde zurückkehrt, nur um herauszufinden, dass eine unbekannte Katastrophe seine Welt in eine Einöde verwandelt hat. Mithilfe einer mysteriösen Laterne, die die Vergangenheit enthüllen und den Spieler geschwind zwischen den Zeitebenen hin- und her transportieren kann, stellt sich der Spieler den Herausforderungen. Wird es dem tapferen Astronauten gelingen, die Gefahren, die in beiden Zeitebenen auf ihn warten, zu überwinden? Ist er in der Lage, zu entdecken was unserem Planeten eine derart düstere Zukunft beschert hat - und die Katastrophe möglicherweise rückgängig zu machen?"Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer