Flynn: Son of Crimson: Der Kampf gegen die Seuche beginnt im September

Erkunde eine liebevoll gestaltete Welt mit einzigartigen Regionen, in denen uralte Mysterien auf ihre Entdeckung warten.

Erlebe die finstere Welt der Seuche und stell dich Zealock, dem Herrn der Seuche, und seiner geheimnisvollen Kriegerin Rozia mit ihren spitzen Dolchen entgegen, und verteidige Rosantica um jeden Preis.

Rufe Dex herbei, deine mythische Begleiterin und Beschützerin, die dir in der Not zur Seite steht. Sie hilft dir, Wände zu durchbrechen, und stürzt sich wutentbrannt auf deine Feinde.

Meistere die Kunst der Purpurenergie, die Flynn von seinen Vorfahren geerbt hat.

Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC) Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC) Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC) Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC) Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC) Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC) Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC) Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC) Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC) Screenshot - Flynn: Son of Crimson (PC)

Am 15. September 2021 wollen die kalifornischen Indie-Entwickler Studio Thunderhorse und Publisher Humble Games den Pixelart-Plattformer Flynn: Son of Crimson für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Via Steam und Humble Store kann man das kampflastige 2D-Jump'n'Run bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Flynn: Son of Crimson ist ein liebevoll gestaltetes, actiongeladenes 2D-Jump 'n' Run, in dem du dich auf der Suche nach Erlösung auf eine packende Entdeckungsreise begibst.Reise mit Flynn in seine geliebte Heimat Rosantica – eine wunderschöne Insel, die vor langer Zeit von einem verheerenden Krieg und einer tödlichen Seuche heimgesucht worden war. Doch nun mehren sich die Anzeichen für eine Rückkehr dieser Seuche und einmal mehr sind Frieden und Freiheit in Gefahr. In Begleitung seiner mythischen Beschützerin, deren Wächtergeister gestohlen wurden, wird Flynn im Kampf gegen die mächtige Seuche und ihren Erschaffer auf die Probe gestellt. Wird Flynn mit seiner Purpurkraft stark genug sein, um dem Schrecken der Seuche ein für alle Mal ein Ende zu bereiten?"Als wichtigste Merkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer