A Rat's Quest - The Way Back Home: Tierisches Action-Adventure soll 2021 erscheinen - 4Players.de

Das mexikanische Studios The Dreamerians hat mit A Rat's Quest: The Way Back Home sein Debüt-Projekt angekündigt. Das Action-Adventure soll 2021 für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen. Den Vertrieb übernimmt HandyGames, das zu THQ Nordic gehört und sich vor allem um ein Portfolio aus kleinen bis mittelgroßen Produktionen fokussiert.Die Entwickler ließen sich für die Hintergrundgeschichte vom Shakespeare-Klassiker Romeo & Julia inspirieren. Allerdings dreht es sich hier alles um die Romanze zwischen einer Ratte und einer Maus. Im Spiel steuert man Mat, die Ratte, und muss versuchen, seine geliebte Maus-Freundin Nat aus ihrem Käfig zu befreien, da sie als Haustier gehalten wird.Neben typischer 3D-Plattform-Action voller Sprung- und Klettereinlagen werden auch seitlich scrollenden 2D-Abschnitte und Sequenzen in der Vogelperspektive in Aussicht gestellt. Zudem will man auch mit Schleicheinlagen und Rätseln für Abwechslung sorgen. Nicht umsonst spricht die Pressemitteilung von einem "Hybrid-Gameplay".Außerdem wird bereits ein knackiger Schwierigkeitsgrad angedeutet, da man sich als relativ schutzlose Ratte etwas einfallen lassen und dabei auch die Umgebung nutzen muss, um den Gefahren zu entkommen. Auch der Orientierungssinn dürfte gefordert werden, denn es soll weder eine Kartenfunktion noch Wegpunkte geben. Allerdings wird man wohl diverse "Gadgets" erhalten, die einem den Weg zurück nach Hause etwas erleichtern sollen.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer