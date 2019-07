The Ninja Saviors: Return of the Warriors: Prügel-Reboot erscheint Ende August für PS4 und Switch - 4Players.de

The Ninja Saviors: Return of the Warrior erscheint am 30. August für PS4 und Switch. Das haben ININ Games und die Taito Corporation bekanntgegeben. Damit hat der Reboot von The Ninja Warriors nicht nur einen Namen , sondern auch ein Releasedatum. Was das Beat'em-up zu bieten hat, fasst die Pressemitteilung folgendermaßen zusammen:"In The Ninja Saviors – Return of the Warriors schlüpft der Spieler in die Rolle eines von fünf Android-Ninjas, um mit einer Vielzahl an individuellen Moves in einer dystrophischen Zukunft gegen den Tyrannen Banglar und dessen Handlanger vorzugehen. Der komplett überarbeitete Side-Scrolling Arcade-Brawler bietet neben zwei komplett neuen Charakteren endlich auch den von Fans sehnlichst herbeigesehnten Zwei-Spieler-Koop-Modus sowie ein Online Ranking-System, um sich mit Kämpfern auf der ganzen Welt zu messen. In insgesamt acht Level prügeln sich die Spieler entweder alleine oder zu zweit durch Wellen von Gegnerhorden."Mit Tengo Project arbeiteten viele Entwickler des Originals am Reboot mit. Zwar wird der 16-Bit-Look beibehalten, aber u.a. mit neuen Animationen erweitert. Für den Soundtrack zeichnet Taitos Inhouse-Band ZUNTATA verantwortlich. Neben dem Arcade-Original bekommt man auch den Soundtrack der SNES-Version und sogar komplett neu arrangierte Stücke.Kleines Detail am Rande: Jedes physische Exemplar wird ein Poster, ein Aufkleber-Set und ein Handbuch enthalten, wie es auch damals üblich war. Vorbesteller erhalten außerdem einen Schlüsselanhänger.Letztes aktuelles Video: Releasetrailer