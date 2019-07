Autonauts: Koloniesimulation mit programmierbaren Robotern erscheint im Herbst - 4Players.de

"Produktive Programmierung: Bring deinen Arbeiterbots die erforderlichen Schritte zum Erfüllen von Aufgaben bei, indem du sie mittels einer visuellen Programmiersprache anweist, Aktionen zu wiederholen. Einfach zu erlernen, aber durch zusätzliche Komplexität unendlich ausbaubar.

Automatisierte Automatisierung: Stelle eine Bot-Armee her, die du wie den Rest deiner Kolonie automatisieren kannst, bring ihnen bei, was sie zu tun haben, und erweitere ihre Gehirne und ihre Möglichkeiten mit zahlreichen Verbesserungen und Optionen.

Mannigfaltige Möglichkeiten:Vom Sammeln über Bauen bis zu Kochen, Angeln, Schneidern, Anbau, Tierhaltung und vielem mehr: Die Welt von Autonauts sprudelt über vor unzähligen Gelegenheiten zur Automatisierung und Kolonisierung.

Kunterbunte Kreativität: Die Welt von Autonauts erwacht zum Leben mit einem Low-Poly-Grafikstil in Verbindung mit einer konsistenten und bunten Farbpalette, die für Umfang und Tiefe sorgt. So entsteht ein entspannendes und attraktives Spielfeld."

Screenshot - Autonauts (PC) Screenshot - Autonauts (PC) Screenshot - Autonauts (PC) Screenshot - Autonauts (PC) Screenshot - Autonauts (PC) Screenshot - Autonauts (PC) Screenshot - Autonauts (PC) Screenshot - Autonauts (PC) Screenshot - Autonauts (PC) Screenshot - Autonauts (PC)

Mit Autonauts befindet sich bei Denki eine Koloniesimulation mit programmierbaren Robotern in Entwicklung. In Zusammenarbeit mit Curve Digital wird der Titel im Herbst 2019 für PC erscheinen Chef-Entwickler von Autonauts ist Gary Penn (ehemaliger Creative Director von DMA Design; Grand Theft Auto, Lemmings). In dem Spiel landet man auf einem Planeten und muss eine Siedlung aus dem Boden stampfen - mithilfe voll programmierbarer KI-Helfer. Im Wesentlichen programmieren die Spieler eine KI mittels einer visuellen Programmiersprache, die leistungsfähig, aber leicht zu erlernen sein soll."Frisch aus dem Raumschiff musst du Stock und Stein ernten, um deine Besiedlung ins Rollen zu bringen. Stelle anhand von Entwürfen rudimentäre Herstellungswerkzeuge sowie langsam ein paar Arbeiterbots her, die dich unterstützen. Lehre und forme ihre künstliche Intelligenz mittels einer visuellen Programmiersprache, bevor du sie anweist, die Gründung deiner Kolonie in Angriff zu nehmen. Sieh staunend zu, wie ein Planet, den du geformt hast, Heimat einer Zivilisation von Arbeiterbots wird, die nur auf deine Befehle warten", schreiben die Entwickler.Features (laut Hersteller):Autonauts soll Landwirtschaft, Simulation, Crafting, Bau, Fließbandproduktion und Ressourcenmanagement kombinieren. Es wird seit 2017 entwickelt und wurde während der Pre-Alpha-Phase mehr als 300.000 Mal heruntergeladen.Letztes aktuelles Video: Trailer