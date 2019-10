Autonauts: Kolonie-Simulation mit programmierbaren Robotern hat die Produktion aufgenommen - 4Players.de

Curve Digital und Denki haben die Kolonie-Simulation Autonauts am 17. Oktober 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam und im Humble Store wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 90 Prozent von 53 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Bereise das Universum und besiedle unbewohnte Planeten mit dem alleinigen Ziel, Welten durch die Macht der Automatisierung zu beleben.Frisch aus dem Raumschiff musst du Stock und Stein ernten, um deine Besiedlung ins Rollen zu bringen. Stelle anhand von Entwürfen rudimentäre Herstellungswerkzeuge sowie langsam ein paar Arbeiterbots her, die dich unterstützen. Lehre und forme ihre künstliche Intelligenz mittels einer visuellen Programmiersprache, bevor du sie anweist, die Gründung deiner Kolonie in Angriff zu nehmen. Sieh staunend zu, wie ein Planet, den du geformt hast, Heimat einer Zivilisation von Arbeiterbots wird, die nur auf deine Befehle warten!Weiter geht es mit dem Erschaffen von Siedlern; diese Wesen brauchen deine Unterstützung, um überleben zu können. Erweitere deine Arbeiterbots, indem du ihnen beibringst, wie man angelt, kocht, schneidert und den Haushalt schmeißt, und führe deine Siedler in die Transzendenz."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer