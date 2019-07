Jupiter Hell: Rasante und taktische Runden-Gefechte gegen Dämonen - 4Players.de

Screenshot - Jupiter Hell (PC) Screenshot - Jupiter Hell (PC) Screenshot - Jupiter Hell (PC) Screenshot - Jupiter Hell (PC) Screenshot - Jupiter Hell (PC) Screenshot - Jupiter Hell (PC) Screenshot - Jupiter Hell (PC) Screenshot - Jupiter Hell (PC) Screenshot - Jupiter Hell (PC)

Am 1. August 2019 wird Jupiter Hell in den Early Access auf Steam starten. Das via Kickstarter angeschobene Projekt von ChaosForge aus Polen ist ein taktischer Roguelike-Dungeon-Crawler auf den Monden des Jupiters. Dort schlägt man sich mit einer Dämonen-Invasion herum.Ähnlich wie in Superhot läuft die Zeit in dem Spiel nur weiter, wenn sich der Hauptcharakter aktiv bewegt. Das Abfeuern der Waffe zählt nicht als Bewegung. Im Hintergrund läuft derweil ein Runden-System, das sowohl eine ruhige als auch eine rasante Vorgehensweise erlaubt inkl. Deckungssystem und Adrenalin zur Bekämpfung von Stress. Das Kampfgeschehen ist auf Fernkampf mit Schrotflinten, Railguns und Co. mit Permadeath ausgelegt. Für Notfälle gibt es eine Kettensäge. Im Laufe der Partie erhält der Charakter neue Waffen, Gegenstände und Fähigkeiten. Schafft man einen Durchgang, schaltet man neue Herausforderungen frei. Sämtliche Levels werden prozedural generiert. Die Optik soll an CRT-Bildschirme (Kathodenstrahlröhren) erinnern. Als Hintergrundmusik wird auf Heavy Metal gesetzt.Die Early-Access-Version soll laut ChaosForge von Anfang bis Ende spielbar sein. Im weiteren Entwicklungsverlauf sollen neue Waffen, Gegenstände, Gegner, Levels, Herausforderungen etc. hinzugefügt werden. Vor Ende 2020 soll der Early Access beendet werden.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer