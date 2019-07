Labyrinth Life: Japanisches Roguelike Dungeon RPG erscheint im Westen für PS4 und Switch - 4Players.de

D3P hat eine Veröffentlichung von Labyrinth Life im Westen angekündigt. Das Roguelike Dungeon RPG von Matrix Software erscheint bereits am ersten August für die PS4 (als Labyrinth Life) und auf Switch unter dem Namen Omega Labyrinth Life. Beide Fassungen werden ausschließlich digital via Nintendo eShop und im PSN Store angeboten. Sie beinhalten zwar eine ähnliche Auswahl an Charakteren, Skills, Monstern, Dungeon-Layouts, Schwierigkeitsgraden und Handlungssträngen, unterscheiden sich allerdings in der Darstellung sexueller Inhalte. Details zu den inhaltlichen Änderungen gibt es hier - allerdings nur auf Japanisch.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer