Main Assembly: Fahrzeuge, Flugzeuge und Roboter bauen und testen - 4Players.de

Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC) Screenshot - Main Assembly (PC)

Das schwedische Studio Bad Yolk hat ihr erstes Projekt angekündigt: Main Assembly . In dem Konstruktionsspiel steuert man eine Drohne und kann aus diversen Teilen allerlei Fahrzeuge, Flugzeuge und Roboter bauen. Diese können dann in der offenen Sandbox-Welt getestet werden - entweder im Einzelspieler-Modus oder im Multiplayer mit anderen Spielern.Main Assembly wird Ende 2019 in den Early Access via Steam auf PC starten und soll ein Jahr später erscheinen. Die Entwickler heben das grundlegende Physiksystem, das modulare Bausystem und die "visuellen Programmiermöglichkeiten der Konstrukte" hervor.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer