Garfield Kart Furious Racing: Haariger Fun-Racer in Entwicklung - 4Players.de

Erscheinunsgdatum ist auf PC (Steam), PS4, Xbox One und Switch der 7. November. Ähnlich wie bei Mario oder Sonic lassen sich die fahrbaren Untersätze mit "Dutzenden von Accessories" abstimmen. Als "crazy" Extras stehen unter anderem "das Kissen" und "der magische Stab" zur Verfügung. Garfields Faulheit lässt sich vom Spieler bei der Nutzung von Abkürzungen imitieren - oder man hüpft einfach per Sprungfeder über die Kontrahenten. Unter den 16 Kursen befinden sich weltberühmte Orte wie der "Palerock Lake" oder die "Pastacosi Factory".



Online geht es mit bis zu acht Teilnehmern zur Sache, im Splitscreen mit bis zu vier. Auf der Switch verbinden sich bis zu acht Spieler im lokalen drahtlosen Match miteinander. Als Modi werden Grand Prix, Single Race and Time Trial genannt, Piloten sind u.a. Nermal, Arlene, Liz, Harry und Squeak.

Garfield, Odie, John & Co. kabbeln sich bald nicht mehr nur im klassischen Comic, sondern auch auf der Rennstrecke: Mit Garfield Kart Furious Racing wurde ein weiteres Spiel zum Lasagne-Kater angekündigt. Rechte-Inhaber Paws, Inc. und Publisher Microids kündigten den Fun-Racer gestern mit einer Pressemitteilung an.