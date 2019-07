Journey For Elysium: Mystisches VR-Abenteuer im bewegten Bildern - 4Players.de

Schwarz, weiß und gülden wird es in Journey For Elysium : Publisher Cronos Interactive und Entwickler Mantis Games haben heute in einem neuen Gameplay-Trailer weitere Details zu ihrem "Virtual-Reality-Opus" rund um die griechische Mythologie veröffentlicht.Das Adventure erscheint im 4. Quartal 2019 und wird auf Steam sowohl für Vive als auch für Oculus Rift (S) verfügbar sein:"Spieler erleben die ergreifende Atmosphäre, die sie auf einer erschreckenden Reise durch die Unterwelt begleitet. Während sie in schwarz-weiße Umgebungen eintauchen, lässt deren finsterer und einzigartiger Grafikstil die Legenden und Traditionen antiker Mythologie zu neuem Leben erwachen.Journey For Elysium ist ein erzählungsbasiertes VR-Spiel, das von den griechischen und römischen Mythologien inspiriert wurde. Die SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines namenlosen Helden, der gestorben ist. Er findet sich auf einem Boot wieder, das in Richtung Unterwelt fährt – gefangen zwischen Leben und Tod. Um das Elysium und somit die Erlösung zu erreichen, muss der geheimnisvolle Reisende seinen Verstand und seine Fertigkeiten in einer Reihe komplexer werdender Herausforderungen und Wendungen unter Beweis stellen. Je weiter er kommt, desto mehr erfährt er über seine Vergangenheit.Spannende Rätsel: Journey for Elysium bringt die Spannung klassischer Abenteuer aus den 90ern in eine neue Ära. Um die Handlung voranzubringen, müssen eine Reihe komplexer werdender Rätsel gelöst und verschiedene Herausforderungen und Prüfungen bestanden werden.Viel zu entdecken: Eine komplexe Spielwelt, die ihre Wurzeln zwischen Geschichte und Mythos hat. Atemberaubende Umgebungen und überraschende Fakten der klassischen Antike erwarten die SpielerInnen.Spielmechanik: Die wichtigste Spielmechanik, die Reise auf dem Fluss Styx, ermöglicht eine natürliche Transportmethode durch die Unterwelt, die für eine starke Immersion sorgt.Zwei Modi: Zwei verschiedene Modi, Komfort- und Intensiv-Modus, erlauben unterschiedliche Möglichkeiten sich, abseits des Ruderns, fortzubewegen.Grafikstil: Der Titel besticht durch seinen schwarz-weißen Look, der von den Bildern Gustave Dorés inspiriert ist und sich durch seine kontrastreiche Darstellung besonders dazu eignet, die düstere Atmosphäre der Unterwelt zu erschaffen. Zudem gibt es hier und da goldene Markierungen, die als Wegweiser fungieren."