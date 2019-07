Zombieland: Double Tap - Road Trip: Kooperatives Zweistick-Gemetzel zu den Kinofilmen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Zombieland: Double Tap - Road Trip (PC) Screenshot - Zombieland: Double Tap - Road Trip (PC) Screenshot - Zombieland: Double Tap - Road Trip (PC) Screenshot - Zombieland: Double Tap - Road Trip (PC) Screenshot - Zombieland: Double Tap - Road Trip (PC) Screenshot - Zombieland: Double Tap - Road Trip (PC)

Publisher GameMill Entertainment hat Zombieland: Double Tap - Road Trip angekündigt - einen kooperativen Zweistick-Shooter, der laut Pressemitteilung durch Geschichte, Charaktere, Humor und Horror des Films Zombieland von Sony Pictures und dessen Nachfolger „Zombieland 2: Double Tap“ inspiriert wurde. Letzterer kommt übrigens am 18. Oktober 2019 ins Kino.Das Spiel wird von High Voltage Software entwickelt und erscheint bereits am 15. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und Windows:"Zombieland: Double Tap - Road Trip spielt nach den Ereignissen des ersten Spielfims und ist ein irrwitziger Twin-Stick-Shooter mit lokalem Koop-Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler. Spiele mit deinen Lieblingshelden aus dem Originalfilm (Tallahassee, Columbus, Wichita und Little Rock) und mit neuen freischaltbaren Charakteren aus dem bevorstehenden Nachfolger.