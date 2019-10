Zombieland: Double Tap - Road Trip: Kooperative Twinstick-Action zu den Kinofilmen veröffentlicht - 4Players.de

High Voltage Software, GameMill Entertainment und Maximum Games haben die auf den beiden Kinofilmen Zombieland und Zombieland: Double Tap von Sony Pictures basierende Twinstick-Action Zombieland: Double Tap - Road Trip am 15. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) veröffentlicht.Spielbeschreibung des Herstellers: "Zombieland: Double Tap - Road Trip ist ein irrwitziger Twin-Stick-Shooter mit lokalem Koop-Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler und einem deftigen Hordenmodus, bei dem man Zombies stundenlang ohne Ende jagen kann. Spiele mit deinen Lieblingshelden aus dem Originalfilm (Tallahassee, Columbus, Wichita und Little Rock) sowie mit neuen freischaltbaren Charakteren aus dem lang erwarteten Nachfolger.Verwende spezielle Fähigkeiten, ein Arsenal an Waffen und die lebensnotwendigen Zombieland-Überlebensregeln, um gegen eine Unmenge an grotesken und gefährlichen untoten Monstrositäten zu überleben. Zombieland: Double Tap - Road Trip beinhaltet einen auf einer Geschichte basierenden Kampagnenmodus und einen auf Angriffswellen basierenden Hordenmodus."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer