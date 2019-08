Portal Knights MMO-Erweiterung: Befindet sich in Entwicklung - 4Players.de

505 Games, ein Tochterunternehmen von Digital Bros, hat eine Partnerschaft mit dem chinesischen Gaming-Unternehmen Duoyi Network zur Entwicklung eines "MMO-Sets" im Portal-Knights-Universum bekanntgegeben. Eine Demo des Spiels wird zum ersten Mal auf der China Joy präsentiert (2. bis 5. August in Shanghai)."Dies ist ein aufregender Meilenstein in der Geschichte von Portal Knights", so Raffaele Galante, CEO von Digital Bros und 505 Games. "Unsere Zusammenarbeit mit Duoyi Network war entscheidend für die Verbreitung des Spiels in China, und jetzt erhalten wir durch diese Partnerschaft eine Gelegenheit, die Marke noch weiter wachsen zu lassen und zu vertiefen, indem wir der Portal Knights-Community ein ausgewogenes und spaßiges MMO-Erlebnis bieten."In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Das bevorstehende Spiel, das mit Unterstützung von 505 Games derzeit von Duoyi Network entwickelt wird, beinhaltet die Kern-Features des originalen Portal-Knights-Premiumspiels wie Sandbox, Herstellung und Rollenspiel-Elemente, führt zudem MMO-Mechaniken ein und setzt auf ein "Freemium"-Monetarisierungs-Modell. Die Spieler haben die Möglichkeit, die Sandbox-Welt von Portal Knights in einem viel größeren Umfang als jemals zuvor zu genießen und zu erkunden und neue Gameplay-Elemente zu erleben, wie die Navigation auf selbst erstellten Karten, Beitritt zu Gilden, Teams bilden, um andere Städte herauszufordern, und mehr." Portal Knights ist ein 3D-Action-Adventure mit Rollenspiel- und Sandbox-Elementen, in dem Spieler gemeinsam in einer farbenfrohen Welt kämpfen, Ressourcen sammeln, Bauwerke errichten und Ausrüstung herstellen können. Die chinesische Version von Portal Knights - vertrieben von Duoyi - wurde allein in China mehr als eine Million Mal für PC und Mobilgeräte verkauft.