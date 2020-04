The Captain is Dead: Betatester für die digitale Brettspiel-Umsetzung gesucht

Thunderbox Entertainment sucht Betatester für die PC-Version von The Captain is Dead . Interessierte Spieler können sich auf dieser Website registrieren.The Captain is Dead ist eine digitale Umsetzung des gleichnamigen Brettspiels (von AEG und The Game Crafter). Das Spiel soll man sich als "die letzten zehn Minuten eurer Lieblings-Science-Fiction-Serie" vorstellen, abgesehen davon, dass alles katastrophal schief gelaufen und der Captain gestorben ist. Nun muss die Crew ums Überleben kämpfen und zum Beispiel gegen Aliens mit Heißhunger auf Gehirnen oder andere Entermannschaften kämpfen. Als Notfall-Captain muss man die Fähigkeiten jedes Crew-Mitglieds nutzen, um die Gefahren abzuwehren und das Schiff betriebsbereit zu halten, bis der Sprungantrieb repariert wurde. Auch die Optik soll sich am Original-Brettspiel orientieren. Die Vollversion ist für den 1. Juli 2020 via Steam geplant.