Romance of the Three Kingdoms 14: Für PC und PlayStation 4 angekündigt - 4Players.de

Koei Tecmo Europe hat Romance of The Three Kingdoms 14 für PC (Steam) und PlayStation 4 angekündigt. Das historische Strategiespiel soll Anfang 2020 startklar sein. Hintergrund des Spiels ist der Niedergang der Han-Dynastie im alten China."Die Karte des Spiels stellt das eroberte Gebiet und den Nervenkitzel der Expansion mithilfe eines vereinfachten Farbsystems das eine Hommage an das ursprüngliche Romance of The Three Kingdoms, das 1985 auf dem PC veröffentlicht wurde. Vom Krieg bis hin zu diplomatischen Angelegenheiten wird alles darauf ausgerichtet sein, sein Land zu verwalten und zu erweitern, während die Spieler versuchen, mit ihren Strategien China zu erobern", schreibt der Publisher. "Darüber hinaus wird RTK14 das 'Ruler-Based'-System von RTK9 und RTK11 übernehmen, um das klassische Gameplay wieder in die Serie zu integrieren. Dies bedeutet, dass alle Aktionen - von Politik bis hin zum Kampf jetzt auf einer einzigen Karte stattfinden. Die verschiedenen Charaktere werden auch noch individueller dargestellt, wie zum Beispiel Offiziere wie Liu Bei und Guan Yu, und ermöglicht es den Spieler so, noch tiefer in die Geschichte des Spiels einzutauchen. Das ist aber noch nicht alles, da ein neues 'Evolved Artificial Intelligence-System' implementiert wird, um Spieler bei wiederholten Durchspielen vor größere Herausforderungen zu stellen. Mit Organisationen, die jetzt durch die Ideale der einzelnen Herrscher bestimmt werden, sind viele verschiedene Herrscher-Kombinationen und unterschiedliche Spielerlebnisse möglich."