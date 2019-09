Romance of the Three Kingdoms 14: Expansion und Kampf um die Versorgungslinien - 4Players.de

Koei Tecmo (Publisher) und Kou Shibusawa (Entwickler) haben auf der Tokyo Game Show 2019 weitere Details zu Romance of the Three Kingdoms 14 (RTK14) bekannt gegeben, genauer gesagt ging es um den Erwerb von Land, die Regierungsstruktur und die Kampfstrategien.In Romance of the Three Kingdoms 14 basiert die Expansion auf dem Erwerb von Land. Die Karte von China besteht aus 46 Städten und 340 Regionen, wobei jede Region eine Einnahmequelle darstellt. Je mehr Land erobert wird, desto größer ist der Nutzen der Ressourcen - von Arbeitskräften bis hin zu Geld. Im Gegenzug können Spieler, die die Kontrolle über die umliegenden Gebiete erlangen, auch feindliche Armeen von ihrer Versorgung abschneiden."Dieser neue Kampf um die Versorgungslinien wird ein wesentlicher Bestandteil des Kampfes um Land und der Gesamtstrategie für den Erfolg von RTK14 sein und den Spielern gleichzeitig die Möglichkeit geben, berühmte historische Schlachten wie Zhuge Liangs nördliche Expeditionen nachzustellen. Darüber hinaus führt Romance of the Three Kingdoms 14 eine neue Regierungsstruktur in jede Fraktion ein, um das Spektrum möglicher Strategien zu erweitern. Durch die Zuweisung von Offizieren in geeigneten Positionen in einem Organigramm entwickeln Fraktionen eine einzigartige Reihe von Effekten und Befehlen. Je nachdem, wie die Regierung organisiert ist, stehen derselben Fraktion möglicherweise sehr unterschiedliche Strategien zur Verfügung. Die Regierung von RTK14 besteht aus fünf Abteilungen: Krieg, Logistik, Strategie, Verwaltung und Personal. Zu den sechs Arten von Prinzipien gehören Liu Beis Wohlwollen, Sun Quans Abspaltung und Cao Caos Vormachtstellung - ein Prinzip, das mit größerer Wahrscheinlichkeit von einem ständigen Kriegszustand profitiert", schreibt der Publisher.Das historische Strategiespiel soll Anfang 2020 für PC und PlayStation 4 startklar sein. In Japan soll das Spiel am 16. Januar 2020 bereitstehen. Hintergrund des Spiels ist der Niedergang der Han-Dynastie im alten China.Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Trailer