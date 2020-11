Romance of the Three Kingdoms 14: Diplomacy and Strategy: Termin der Erweiterung und War-Chronicles

Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch) Screenshot - Romance of the Three Kingdoms 14 (PC, PS4, Switch)

In der Erweiterung "Diplomacy and Strategy Expansion Pack" für Romance of the Three Kingdoms 14 wird es den "War-Chronicles-Modus" geben. Dieser Modus enthält fünf Szenarien mit "originalen Events". Nach jedem Szenario werden die Spieler bewertet, um so ihre Fähigkeiten vergleichbar zu machen. Im War-Chronicles-Modus wird man außerdem "Falsche Informationen" einsetzen können. Mit dieser Finte können gegnerische Truppen in Fallen gelockt werden. Der Erfolg ist maßgeblich von der Intelligenz der Offiziere abhängig. Diese Statuseigenschaft spielt damit eine größere Rolle als zuvor. Fortan können Spieler auch Gebäude zerstören oder sabotieren, beispielsweise mit Fallen, die in Gebäuden platziert werden.Das "Diplomacy and Strategy Expansion Pack" ist ab dem 11. Februar 2021 digital für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch verfügbar.Letztes aktuelles Video: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Ankündigung