Project Witchstone: Sandbox-Rollenspiel von Spearhead Games für Anfang 2020 angekündigt - 4Players.de

"Project Witchstone wird eine Rollenspiel-Erfahrung liefern wie kein anderes Videospiel zuvor"

Das Indie-Studio Spearhead Games, u.a. bekannt für Tiny Brains und Stories: Path of Destinies, hat Project Witchstone angekündigt, das Anfang 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Versprochen wird ein Sandbox-Rollenspiel mit einer lebendigen Spielwelt, das den Spaß und die Freiheit von Pen&Paper-Rollenspielen auf den Bildschirm zaubern soll. Das Spieldesign soll entsprechend von Entscheidungen und Konsequenzen geprägt sein., meint Atul Mehra, Mitbegründer von Spearhead Games. "Es ist so ein aufregendes Unternehmen, die Freiheit von Pen&Paper-Spielen in den digitalen Raum zu übertragen und wir können es kaum erwarten, diese Erfahrung mit allen zu teilen, wenn Project Witchstone Anfang nächsten Jahres für Konsolen und den PC erscheint."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer