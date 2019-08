Pass The Punch: 2D-Beat'em-Up mit Cartoon-Optik angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Pass The Punch (PC) Screenshot - Pass The Punch (PC) Screenshot - Pass The Punch (PC) Screenshot - Pass The Punch (PC) Screenshot - Pass The Punch (PC)

Sumo Digital hat Pass The Punch angekündigt. Das 2D-Beat'em-Up wird Ende 2019 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Pass The Punch erzählt die Geschichte von Rush, einer Bewohnerin von New Atlas, die gegen die Schurken King Crab und Red Velvet kämpft, die darauf aus sind, die Lieblings-Treffpunkte von Rush in eintönige kommerzielle Franchise-Orte zu verwandeln. Es liegt an Rush und ihren drei Freunden, ihre Stadt zurückzuerobern. Das Spiel soll von Cartoons der 80er- und 90er-Jahre inspiriert worden sein."Die Bewohner von New Atlas können sich in mächtige Wesen verwandeln, deren Fähigkeiten auf ihrem Alltag basieren. Rush ist die Betreiberin eines Sportstudios und kann sich in eine ultraschnelle Boxerin verwandeln. Ihr Kumpel Claud ist ein LARPer, dessen Schaumstoff-Schwert ihm die Fähigkeit verleiht, zu einem wilden Berserker zu werden. Die Spieler können wählen, ob sie als Rush, Claud, Beetle oder Wizard gegen hyperaggressive Tabasco-Flaschen, Disco-Spiegelkugeln und übertrieben aufdringliche Eistüten kämpfen wollen, um nur einige der fiesen Schergen von King Crab und Red Velvet zu nennen", heißt es weiter.Pass The Punch kann man solo mit einem computergesteuerten Sidekick oder im lokalen Zwei-Spieler-Koop-Modus spielen. Die Angriffe der einzelnen Charaktere ergänzen sich gegenseitig und erzeugen einen ultimativen Angriff.