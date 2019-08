Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game: Physisches Kartenspiel entsteht zusammen mit CMON - 4Players.de

CD Projekt Red hat mit Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game ein eigenständiges physisches Kartenspiel angekündigt, das in Zusammenarbeit mit dem internationalen Brettspiel-Publisher CMON entsteht. Es soll 2020 erscheinen. Der Hersteller schreibt : "Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game wirft Spieler in die dunklen Seitengassen von Night City, wo gnadenlose Gangs mit Firmen in einem ewigen Kampf um Geld, Macht und Kontrolle aufeinander krachen. Im Spiel werdet ihr ein Fixer - Datenhändler und die klügsten Köpfe von Night City. Euer Job ist es, Cyberpunks zu rekrutieren, mit Ausrüstung auszustatten und sie auf Missionen zu schicken. Jede erfolgreiche Mission erhöht eure Street Cred und Überlebende erhalten den Rang Veteran, wodurch sie Wissen und Erfahrung an jüngere Rekruten weitergeben können. In dieser Welt ist Street Cred die einzige Währung von Wert. Und nichts kriegt man in Night City günstig. Ihr müsst dauerhaft ausbalancieren, welche Dinge ihr haben wollt und welche ihr euch leisten könnt. Über ein innovatives Zug-System und ein spezielles Dashboard müsst ihr euch entscheiden, welche Karten ihr kaufen wollt und welche ihr für ihren Gegenwert opfern wollt."