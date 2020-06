Mixer: Microsoft stellt Live-Streaming-Plattform ein; Partnerschaft mit Facebook Gaming und xCloud-Anbindung

Microsoft wird den Betrieb der eigenen Live-Streaming-Plattform Mixer zum 22. Juli 2020 einstellen. Bestehende Partner/Streamer/Zuschauer sollen auf Facebook Gaming umziehen. Mixer stand im Konkurrenzkampf mit Twitch, YouTube sowie Facebook Gaming und konnte selbst mit der millionenschweren Abwerbung von Ninja und Shroud die Reichweite nicht nachhaltig vergrößern. "Wir sind ziemlich weit zurückgefallen, was den Vergleich der monatlichen aktiven Zuschauer von Mixer mit einigen der großen Konkurrenten da draußen betrifft", sagte Phil Spencer (Xbox-Chef) in einem Interview mit The Verge Am 22. Juli werden alle Mixer-Sites und -Anwendungen automatisch zu Facebook Gaming umgeleitet. Bestehenden Mixer-Partnern wird der Partnerstatus bei Facebook Gaming gewährt. Alle Streamer, die das Mixer-Monetarisierungsprogramm nutzen, erhalten die Berechtigung für das Level-Upgrade-Programm von Facebook. Mixer-Zuschauer mit ausstehenden Ember-Guthaben, Kanalabonnements oder Pro-Abonnements erhalten eine Xbox-Geschenkkartengutschrift. Ninja, Shroud und anderen Streamern steht es frei, sich wieder auf Twitch zu versuchen oder auf Facebook Gaming zu streamen.Microsofts Entscheidung für eine Partnerschaft mit Facebook ist strategischer Natur. Beide Unternehmen wollen im Cloud-Gaming-Bereich (Project xCloud) eng zusammenarbeiten. Die Vision (wie bei Google Stadia) ist es, dass man Streamern beim Spielen zuschauen und dann auch direkt das Spiel via Cloud-Gaming starten kann, aber Mixer fehlte bisher die Größe und die Zuschauerzahl, um dies wirklich auf breiter Basis umzusetzen. Spencer: "Wir denken (…) es gibt uns einen großartigen Ort, um mehr xCloud-Inhalte zu veröffentlichen und den Spielern die Möglichkeit zu geben, von dort aus zu spielen. (...) Ich glaube nicht, dass wir lange warten müssen, um das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zu sehen, um diese Technologie für die Zuschauer von Facebook Gaming zu ermöglichen." Microsoft bereitet sich laut The Verge darauf vor, dass xCloud-Game-Streaming als Teil des Xbox-Game-Pass-Angebots im Laufe dieses Jahres eingeführt wird.