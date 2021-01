The King of Fighters 15: Offizielle Enthüllung des Kampfspiels

Screenshot - The King of Fighters 15 (PS4) Screenshot - The King of Fighters 15 (PS4) Screenshot - The King of Fighters 15 (PS4) Screenshot - The King of Fighters 15 (PS4) Screenshot - The King of Fighters 15 (PS4) Screenshot - The King of Fighters 15 (PS4)

Kaum ist die Ultimate Edition von The King of Fighters 14 für PlayStation 4 erschienen (wir berichteten ), legt SNK Playmore nach und verkündet, dass The King of Fighters 15 2021 und damit ganze fünf Jahre nach dem PS4-Debüt des Vorgängers (zum Test ) für noch nicht näher spezifizierte Plattformen erscheinen soll. Der erste Teil der Beat'em-Up-Reihe liegt mittlerweile sogar schon 27 Jahre zurück.Die Entwickler wollen am Tempo der Serie festhalten und gleichzeitig neue Elemente implementieren, um die Auseinandersetzungen noch aufregender zu gestalten. Einige audiovisuelle Elemente seien während der Entwicklung des Vorgängers z. B. gar nicht möglich gewesen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und in den folgenden Videos:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer