The King of Fighters 15: Meitenkun kämpft mit

Auch Meitenkun wird in The King of Fighters 15 wieder auf der Kampffläche stehen. Der spielbare Kämpfer aus China feierte in KOF14 seinen Serieneinstand . Seine Fähigkeiten zeigt er im folgenden Trailer. Der erste von SNK Playmore vorgestellte Charakter war übrigens Shun'ei, der Hauptprotagonist der neuen Story, die in KOF14 begann.The King of Fighters 15 soll in diesem Jahr für noch nicht näher spezifizierte Plattformen erscheinen. Die Entwickler wollen am Tempo der Serie festhalten und gleichzeitig neue Elemente implementieren, um die Auseinandersetzungen "aufregender" zu gestalten. Einige audiovisuelle Elemente seien während der Entwicklung des Vorgängers z. B. gar nicht möglich gewesen.