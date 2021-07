The King of Fighters 15: Erscheint auch für Xbox Series X|S, aber nicht für Xbox One

【THE KING OF FIGHTERS XV】

KOF XV will launch on PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam, and the Epic Games Store Q1 2022!#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/zmrDOXU2MN



Das Fighting Game The King of Fighters 15 wird neben PC, PS4 und PlayStation 5 auch für Xbox Series X|S erscheinen. Das hat SNK Playmore nach Angaben von Eurogamer.net via Twitter bestätigt. Nicht gelistet wird dagegen eine Umsetzung für die "alte" Xbox One und auch Switch-Kämpfer bleiben offenbar außen vor.Derweil hat Koch Media bekannt gegeben, ein Vertriebsabkommen mit SNK geschlossen zu haben. Dazu Stephan Schmidt, Director Global Partner Publishing bei Koch Media: "Es ist großartig, wieder mit SNK zusammenzuarbeiten, und wir werden sie mit unseren lokalen Publishing-Büros auf der ganzen Welt nach allen Kräften unterstützen. Es ist dabei besonders aufregend, an einem so legendären Kampfspiel-Franchise arbeiten zu können. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Großes für die digitale und physische Veröffentlichung dieses Titels erreichen werden."„Wir freuen uns sehr, erneut mit unserem Publishing-Partner in Übersee, Koch Media, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass wir durch das globale Netzwerk von Koch Media fantastische Ergebnisse erzielen können, indem wir den Reiz, der von The King of Fighters ausgeht, bei Spielefans auf der ganzen Welt bekannt machen", so Yasuyuki Oda, Chief Producer von The King of Fighters bei SNK Corporation.Nach der jüngsten Verschiebung soll The King of Fighters 15 jetzt im ersten Quartal 2022 erscheinen. Auf dem PC ist die Veröffentlichung sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store geplant.Letztes aktuelles Video: Character Trailer 10 Andy Bogard Team Fatal Fury